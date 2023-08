Il Ferragosto dell’Ippodromo del Savio sarà all’insegna della solidarietà. Ognuna delle corse in programma sarà infatti abbinata a un’associazione del territorio che si batte per fornire assistenza a chi soffre. Ogni deelgazione potrà allestire uno stand e presentare le proprie attività ai presenti.

Si partirà col ’Premio Aism’, che vedrà in pista undici cavalli anziani tra i quali spicca l’ex promessa Bomber Bi, affidato al promettente Lorenzo Talpo Jr. La seconda corsa sarà il ’Premio Ior Istituto Oncologico Romagnolo’, un miglio nel segno dei tre anni con undici al via e grande attesa per Elite, recente vincitrice in coppia con Luca Lovera che questa sera cercherà conferme.

Cadetti e gentlemen sui due giri di pista alla terza corsa, ’Premio Associazione Parkinson – La Foglia e il Bastone’ con una sfida annunciata tra Dream Lady condotta da Filippo Monti e Dickens con Vincenzo Petrella. Non è però da sottovalutare nemmeno la coppia ZaccheriniDotto Dell’Est, con il driver felsineo più che mai ai vertici nazionali. La leva 2019 sarà in scena anche alla quarta corsa ’Premio Arrt, Associazione Romagnola Ricerca Tumori’. Tra tutti i pretendenti spicca Dina Del Brenta, (Francesco Tufano alle redini) che dopo una lunga serie di piazzamenti, potrebbe avere l’occasione giusta per conquistare il successo.

Alla quinta, ’Premio Acistom’, attenzione a Border Line Pax e Lorenzo Baldi, prima che i riflettori passino a illuminare la sesta corsa, ’Premio Anffas Cesena e Anffas Polisportiva’, un miglio contraddistinto da spiccate individualità e dalla trama tattica complessa: gli ex prima serie Zaffiro Roc (con Francesco Tufano in sediolo) e Voltaire Gifont (condotto da Lorenzo Besana) sono i due principali favoriti.

Si chiuderà con la partenza ai nastri nel ’Premio Croce Rossa Italiana’. In pista ci saranno cavalli anziani capeggiati in sede di pronostico dallo specialista Simpaty Trio, probabile leader alla giravolta con Cicerone Jet valida seconda scelta su Uragano Nero e Cedro Bro.