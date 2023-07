Ippica, Fattoria Nicolucci E’ come un gran premio

Sabato di corse all’ippodromo del Savio, con tutte le prove abbinate ai vini della Fattoria Nicolucci, azienda vitivinicola produttrice di vini pregiati in Alta Romagna da oltre un secolo. Interessanti le proposte tecniche a partire dal clou “Premio Fattoria Nicolucci”, collocata alla quinta corsa, che vedrà i velocisti di cinque anni e oltre impegnati sulla distanza del miglio; due giri di pista quindi per i sette contendenti, alcuni dei quali già brillantemente visti in contesti classici (gran premi) come l’ospite brianzolo Voltaire Gifont, soggetto che vanta un ricco conto in banca (377.000 euro) e che arriva in Romagna per dare seguito al recente successo torinese nelle mani di Federico Esposito, in alternativa si segnala l’ospite toscana Brigitte Roc, guidata da Andrea Farolfi per il training di Marjo Natinky, il pupillo di Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata Cobalto di No e Cannes dei Greppi, nella consueta partnership con Marco Stefani.

Alle 21 apertura con i puledri di due anni impegnati sulla breve distanza per il “Premio Nicolucci Brut”, questi giovani cavalli sono a caccia del primo successo in carriera, che si può tramutare in una eccellente occasione per Firefox dei Giovi, seconda al debutto nelle mani di Lorenzo Baldi, ma anche per Fame Wise L, che sarà guidata dal giovane Salvatore Cintura; curiosità anche per gli eccellenti debutti di Fenice Del Ronco, scuola Cecere e guida di vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, nonché di Fringuella Jet, allieva di Andrea Vitagliano.

Si prosegue nel segno dei gentleman, in scena alle redini di esperti anziani nel “Premio I Mandorli”, con il piemontese Troi Holz e il suo proprietario Graziano Reggiani preferiti alla coppia veneta formata da Zairon e da Massimiliano Michelotto, giovane emergente considerato tra le migliori “lame” della categoria, e all’inedito duo Cazzaniga Light- Salvatore Varisco. Alla terza, “Premio Nero di Predappio”, leva 2020 in vetrina sulla media distanza con Elettra Slm e Francesco Tufano severamente esaminati da Eld Spritz guidato dal giovane Carmine Piscuoglio Dell’Annunziata.

Come ogni sabato all’Ippodromo del Savio ci sono tanti eventi collaterali alle corse: stasera “I Personaccj”, tribute band di Enzo Jannacci, proporranno una ricca selezione di brani tratti dal repertorio dell’indimenticato Enzo Jannacci. Più che un’esibizione classica, sarà uno show canoro intervallato da brillanti interventi di Roberto “Bob” Trivisonno, personaggio molto conosciuto al pubblico dell’ippodromo e di Teleromagna.

Per i più piccoli il parco giochi si anima con le attività di Giocolandia gestite dal Parco MiDiverto. Animatrici ed educatori professionisti coinvolgeranno adulti e bambini in ore di allegra spensieratezza. E poi ci sono i maxigonfiabili, i pony per il battesimo della sella e l’Hippotram per il tour delle scuderie.

L’ingresso all’ippodromo è gratuito.