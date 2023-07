Ippica, gentleman da tutta Italia al Savio Serata all’insegna di agonismo e solidarietà

Il weekend del trotto cesenate si chiude in compagnia dei gentleman driver, il cuore pulsante dell’ippica italiana, donne e uomini appassionati che, smessi gli usuali panni professionali, arrivano a Cesena da tutta Italia e scendono in pista per sfidarsi all’insegna dell’agonismo e della solidarietà nelle sette corse in programma, con l’obiettivo di riportare la vittoria nella classifica generale e festeggiare nel winner circle.

La corsa più importante della serata è la sesta del programma, un handicap su tre nastri con 12 cavalli di 5 anni e oltre: Zonk di Girifalco col siciliano Bartolomeo Ingardia è il più accreditato allo start, mentre Barnaba Baba col veneto Otello Zorzetto si candida dal secondo schieramento assieme a Vischio Holz e Filippo Monti; sola soletta al terzo nastro Beautiful Day dovrà dar fondo alle sue indubbie doti atletiche per regalare il sogno ad Onofrio Tortorici e la soddisfazione al trainer Alessandro Gocciadoro.

Dopo l’apertura, ‘Premio Sportbetlive’ riservato ai cavalli di quattro anni guidati dai loro proprietari, col pronostico orientato verso i penalizzati di venti metri Dunhill Wise As, guidato dal salentino Giuseppe Marseglia, Ducky Baba e Dawson dei Greppi, pedine del napoletano Leonardo Vastano e del toscano Nicola del Rosso, mentre alla seconda, ‘Premio Trotto&Turf’, spiccano le chance di Cash Back Font con Simone Tinti, Attila Ross improvvisato da Giuseppe Franco e Vacanza Jet con Onofrio Tortorici.

Ricco il programma degli eventi collaterali alle corse col Trio di Roberta Montanari, una cantante che calca i palchi più importanti dei tour Italiani e internazionali a fianco degli artisti che stanno scrivendo la storia della musica italiana: Elisa, Cesare Cremonini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e molti altri. Innumerevoli le partecipazioni a festival e grandi spettacoli, solo per citarne alcuni: Enrico Brignano “Tutto suo Padre”, Porretta Soul Festival, Festival di Castrocaro, Sanremo Festival Orchestra, Radio Italia Live, Orchestra Filarmonica Italiana. Stasera all’ippodromo sarà accompagnata da due musicisti di grande valore: alla chitarra Marco Rosetti e alla batteria Lele Veronesi.

Per i più piccoli ogni sabato il parco giochi si anima con le attività di Giocolandia gestite dal Parco ’MiDiverto’. Animatrici ed educatori professionisti coinvolgono adulti e bambini in ore di allegra spensieratezza. Inoltre Maxigonfiabili – Pony per il battesimo della sella – Hippotram per il tour delle scuderie. L’ingresso all’ippodromo è gratuito.