Ippica Serata Orogel, anteprima dell’Europeo

Cesena ed il suo ippodromo questa sera saranno al centro dell’attenzione dell’ippica nazionale per la disputa della TQQ - tris, quarté e quinté, corsa nella quale si può scommettere anche una combinazione di cinque cavalli sperando che occupino tutti i posti del marcatore e generino una ricca quota - con 16 cavalli al via sul doppio chilometro. Al primo nastro ci saranno dieci cavalli di categoria G con Vamos Op e Andrea Vitagliano saranno in prima fila col numero 2 e potrebbero tentare la fuga se usciranno bene dalla doppia curva a sinistra che caratterizza le partenze con i nastri ‘alla tedesca’; tra gli inseguitori dal secondo nastro, sei cavalli di categoria F ed E, hanno buone potenzialità per raggiungere quelli del primo nastro Bujumbura, Banpit Of West, Vortice Leo e Crack di Venere, rispettivamente guidati da Luca Lovera, Manuel Pistone, Antonio di Nardo e Francesco Tufano, il top delle redini lunghe delle ultime stagioni agonistiche.

Dal punto di vista tecnico la corsa più importante della serata sarà la sesta, Premio Orogel Coop, con Dominik Av e Manuel Pistone a caccia della terza vittoria consecutiva, contro Drake e Marco Stefani, ingaggiato per l’occasione da Holger Ehlert stante la trasferta a Berlino del titolare Roberto Vecchione, e Deejay Bar con Antonio Di Nardo mano armata per l’allenatore Gennaro Casillo.

Per la coreografia e l’ospitalità la serata sarà una sorta di prologo del Campionato Europeo del 2 settembre, che ormai si chiama stabilmente Orogel: il gruppo cooperativo dà il nome a tutte le corse della serata (Consorzio Fruttadoro, Assoro, Apora, Granfrutta Zani, Orogel Fresco, Orogel Coop e Arpor) e raduna al ristorante Trio dell’ippodromo amministratori e dirigenti delle cooperative e delle società che compongono il gruppo al vertice italiano dei vegetali surgelati e attivo anche nella produzione e commercializzazione della frutta fresca, con una particolare attenzione alla stagionalità e alla maturazione.

Stasera sarà presentata la t-shirt ufficiale del Campionato Europeo di Trotto Orogel, col ricavato che andrà a favore del Comitato di Cesena di Croce Rossa Italiana. Sarà possibile ricevere la t-shirt ufficiale, oggetto da collezione per tanti appassionati, a fronte di una piccola offerta presso il corner CRI presente in ippodromo. L’iniziativa è promossa da Camac e HippoGroup.

Negli intermezzi delle corse sul palco del parterre ci sarà la cantante professionista e docente di vocologia artistica Simona Rae accompagnata dai musicisti Davide Lavia e Paolo Rubboli.