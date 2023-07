Ippica Stasera il Gp ‘Città di Cesena’

di Paolo Morelli

Finalmente è arrivato l’atteso appuntamento con il Gran Premio Città di Cesena – Trofeo il Resto del Carlino: stasera alle 23 entreranno in pista i sette partecipanti alla corsa riservata ai migliori cavalli di quattro anni, riconoscibili perché hanno il nome che inizia con la lettera D. Alle 23.10, dopo il riscandamento e le false partenze, dietro le ali dell’autostart si allineerano sette cavalli per lanciarsi sul percorso di due giri e mezzo di pista (2.060 metri).

Il più atteso è indubbiamente Dimitri Ferm che lo scorso anno aveva dominato la scena vincendo tanti gran premi, incluso il Derby di Trotto, ma quest’anno ha vinto una sola corsa. La forma, però, sta migliorando e se il suo allenatore Mauro Baroncini ha deciso di schierarlo nonostante l’ostico numero 6, significa che ha fiducia anche nella consueta guida di Andrea Farolfi.

Il controfavorito è Diamond Francis, a segno lo scorso anno a Torino nel Gran Premio Orsi Mangelli, ma ancora a secco di vittorie nel 2023; l’allenatore Walter Zanetti lo affida un’altra volta a Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata

I due dovranno fare i conti con Diluca Mo, reduce da una remunerativa campagna francese e recente secondo classificato nel Gran Premio Nello Bellei all’Ippodromo Sesana di Montecatini con Marcello Di Nicola che lo guiderà anche stasera, e con Danubio (Federico Esposito in sediolo), anche lui rientrato in Italia ad aprile dopo qualche mese in Francia.

Più marginale la valutazione che accomuna Denzel Washington, allenato da Alessandro Gocciadoro e guidato dal giovane Francesco Tufano, Dustin Jet con l’esperto Vincenzo Luongo alle redini, e Dinamo D’Aghi al quale non marcherà il tifo del pubblico romagnolo: il cavallo che porta i colori della Scuderia Quiriniana di Alberto Bosi, è nato a Bagnacavallo in uno degli allevamenti danneggiati dall’alluvione, è allenato al centro Ippocampus di Castel San Pietro Terme da Giorgio Cassani, e sarà guidato dal modenese Marco Stefani; è al primo gran premio, ma quest’anno ha vinto quattro delle nove corse disputate mostrando costanti miglioramenti.

Durante la serata, con ingresso gratuito, musica con Giò’ De Luigi Power Band; per i più piccoli: Speciale Giocolandia, letture di Elisa Mazzoli al parco giochi tratte dal suo libro ‘La ginnastica degli animali’; per i bimbi ci sarà un buono per un gelato soft della Centrale del Latte. E poi i laboratori, i gonfiabili, il battesimo della sella e l’hippotram per le scuderie.