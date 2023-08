Ippica, TQQ con 17 cavalli al ‘Savio’ Pronostico incerto per la scommessa regina

La serata di corse all’Ippodromo del Savio si aprirà nel segno dei puledri, le promesse di un trotto italiano che sta imponendosi in tutta Europa; stasera vedremo Franchini Ale Gpd, vincitrice al debutto, inseguire il suo secondo successo consecutivo nelle mani di Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata incrociando coetanei di livello, su tutti il rodato Fante Petral con Maurizio Cheli, e il debuttante Foley W Fior, training di Holger Ehlert e mani del freschissimo vincitore del Superfrustino 2023, Roberto Vecchione.

Gentleman alla seconda ‘Premio Balestri & Balestri Concessionaria di Pubblicità Milano Marittima Life’, con gli anziani ad accompagnare gli 11 amatori in pista e il pronostico in bilico tra le progredita Anny Pan guidata dal proprietario Fulvio Gallo, l’ospite napoletano Bluez con Antonio Vitiello e Corleone Fi, la cui forma è piuttosto alterna ma la griffe Zaccherini impone di non trascurarne le chance.

Alla terza corsa ‘Premio Balestri & Balestri Concessionaria di Pubblicità Ippodromo di Cesena’, 13 cavalli di tre anni offriranno un’invitante occasione a Elite, giovane di casa Lovera e nuovo acquisto dell’appassionato Vittorio Miniero, che troverà sulla sua strada un temibile Enjoy Top; con Vecchione alla regia il ben situato Elegant As dalla forma nebulosa ma con Antonio Di Nardo alle redini, nonché Elettra Pax, improvvisata da Manuel Pistone recentemente laureatosi campione italiano a Montegiorgio.

Nastri e doppio chilometro alla quarta corsa ‘Premio Balestri & Balestri Concessionaria di Pubblicità Cinema in Romagna’, una delle sfide dal maggior concorso tecnico della serata che vedrà gli avvantaggiati Enea Tav, Elettra Pizz ed Emenel, interpretati da Manuel Pistone, Francesco Tufano ed Antonio Di Nardo, tentare la fuga dagli ambiziosi Ermes Caf e Easy Top, futuri protagonisti delle eliminatorie del Derby rispettivamente guidati da Marco Stefani e Roberto Vecchione.

TrisQuartéQuinté alla quinta corsa ‘Premio Balestri & Balestri Concessionaria di Pubblicità Aeroporto di Forlì’: Today Winner Font cercherà di giocarsi all’avanguardia rimediando alla sfortunata performance dello scorso sabato, trovando però sulla sua strada fior di contendenti, tra tutti il compagno di training e schieramento Vasterbo Sky High e Zero Gravity, un po’ sacrificato alla partenza, e i penalizzati Babylonia Baba e Blackfire Horse nonché gli Astecca Dimar e Amore Stecca.

Miglio infuocato alla sesta corsa ‘Premio Balestri & Balestri Immagini e Spazi per comunicare dal 1960 – Memorial Luigi Balestri’, grande attesa per il ritorno in pista a un mese dall’ultima performance del velocista Cosmo Spritz, sul quale torna Manuel Pistone,:l’allievo di Andrea Sarzetto sarà severamente testato da Vicino Mec e Zelia Cc Sm, il primo guidato da Francesco Tufano per conto di Alessandro Gocciadoro, il secondo da Roberto Vecchione.

In chiusura si alza l’asticella grazie ai cavalli di quattro anni che saranno grandi protagonisti di un miglio che potrebbe sancire il quarto successo a seguire di Deghejo Jo, brillante realizzazione di Mattia Ricci, affrontato con intenzioni assai bellicose da Dickens, Demone dei Venti e Dolce Indal, le proposte portate in scena da Roberto Vecchione, Antonio Di Nardo e Luca Lovera.

Negli intervalli fra le corse ci sarà ‘Degni di Nota’, l’appuntamento con le giovani promesse canore di Teleromagna, presenta: Eleonora Margutti.

Per i più piccoli maxigonfiabili, pony per il battesimo della sella e Hippotram per il tour delle scuderie. L’ingresso all’ippodromo è gratuito