Ippica, una stagione da incorniciare. Aumentati pubblico e scommesse

"E’ stata una buona annata, finalmente". Potrebbe essere questa la sintesi della stagione 2023 delle notturne di trotto all’Ippodromo del Savio di Cesena, segnata dallo sforzo importantissimo messo in campo per garantirne il regolare svolgimento dopo gli ingenti danni, in buona parte ancora irrisolti, provocati alla sua struttura dall’alluvione che il 16 e 17 maggio ha colpito la Romagna.

La serata di sabato 2 settembre col Campionato Europeo di Trotto Orogel ha visto quasi 10 mila spettatori presenti tra paganti, invitati degli sponsor e addetti ai lavori, di cui oltre 900 serviti dai quattro diversi ristoranti, e ha suggellato con dati importanti i risultati già positivi delle 28 serate precedenti. Il gioco raccolto sul campo si è attestato a 173 mila euro, il 15% in più dell’edizione 2022 a fronte di 17.046 ticket giocati (+22%) a testimonianza di un pubblico numeroso e appassionato. Gran successo ha registrato anche la diffusione delle corse nei 15 paesi europei serviti dal Pmu, il colosso pubblico francese delle scommesse ippiche, che si è complimentato per l’organizzazione, la qualità delle corse e delle immagini. La serata ha visto in campo oltre 250 persone tra dipendenti e collaboratori di Hippogroup Cesenate addetti alle corse e alle scommesse, e di altre aziende (ristorazione, vigilanza, animazioni, televisioni...),

I numeri dell’evento clou portano tutti gli indicatori della stagione a livelli di assoluta importanza in un contesto come quello dell’ippica italiana che da anni è in sofferenza nonostante i cavalli trottatori italiani vincano ovunque nel mondo e testimonino ancora la qualità della produzione e la capacità degli operatori.

La stagione 2023 si è chiusa con un numero di cavalli partenti a corsa analogo a quello del 2022, con un numero medio di ticket incrementato del 7%, così come il gioco raccolto sul campo è cresciuto in media del 7,5%. Le scommesse a quota fissa, il 56% del totale, sono aumentate del 19%,

Sono stati più di 40 gli sponsor coinvolti direttamente o indirettamente nella stagione, trasmesse 29 dirette da Teleromagna per l’intera serata di corse su tutta la regione e in streaming nel mondo. Tramite il consorzio Iwr - Italian World Racing, di cui Cesena fa parte, la raccolta di scommesse ha interessato 24 paesi dalla Francia, all’India alla Turchia, a testimonianza della valenza internazionale che rende l’ippodromo un motivo di vanto e soddisfazione per l’intera comunità cesenate.

Il presidente di HippoGroup Cesenate, Massimo Umberto Antoniacci, esprime ottimismo alla vigilia della ripresa dell’attività ippica all’Ippodromo Arcoveggio di Bologna, che riaprirà domenica prossima: "La staffetta tra gli ippodromi gestiti da Hippogroup Cesenate non lascia spazio alla noia: domenica 24 settembre ci sarà il Gran Premio Continentale – Trofeo Tomaso Grassi, corsa di Gruppo 1 per cavalli di quattro anni, che sarà affiancato dal Continentale Filly (riservato alle femmine), dal Criterium Arcoveggio – Memorial Emilio Fregni e dal Memorial Vincenzo Gasparetto con la sua formula originale a due batterie più finale".