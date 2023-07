Ippica, via al Superfrustino Big e giovani a confronto

Il Superfrustino - Tomaso Grassi Award 2023 inizia stasera con il primo dei quattro martedì dedicati alle semifinali. Saranno dieci i campioni delle redini lunghe in lizza in ognuna delle serate, con i ‘vincitori di tappa’ promossi alla finale assieme ai due migliori secondi classificati; già qualificati per la finalissima del 22 agosto sono Antonio di Nardo, Alessandro Gocciadoro e Andrea Farolfi che lo scorso anno disputarono il race off a tre. I dieci protagonisti si affronteranno in quattro corse con cavalli assegnati a sorteggio e un’altra con cavalli scelti di persona.

Nella serata dedicata all’Adac, l’associazione degli albergatori di Cesenatico, ci sarà Giampaolo Minnucci che rappresenta la storia recente del trotto italiano: Varenne è stato il suo diamante, dalla cui scia sono poi sortiti successi a profusione, l’ultimo l’8 luglio al Savio alle redini di Bonjovi Mmg nel Gran Premio Riccardo Grassi. A fargli da contraltare sarà Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, che dalla Campania si è trasferito a Cesena dove ha dato il saggio più eloquente vincendo il Campionato Europeo 2022 battendo il figlio Carmine in un’epica ‘bella’ in famiglia. Per lui quello dell’anno scorso è stato il primo Campionato Europeo al quale è seguito l’International Trot di New York, sempre alla guida di Cockstile. Terza forza in campo, ma potrebbe essere quello con più tifosi al seguito, sarà il modenese Marco Stefani, cresciuto a pane e trotto da papà Enrico e affermatosi con la giubba della scuderia Trio, vincendo gran premi per tutte le migliori scuderie, lultima la svizzera Stall Allegra per la quale interpreta la sua ex allieva Divina Trio. Scorrendo la lista dei partecipanti troviamo Crescenzo Maione, giovane prodotto della scuola napoletana che da un lustro mantiene salda la rotta tra la top ten italiana, mentre è ormai di casa Luca Lovera, piemontese trapiantato nella campagna bolognese, che da catch di vaglia sta affinando l’arte del training alla scuola di papà Marino. Nel nome del padre anche Salvatore Cintura, promessa dalla scuola palermitana, mentre il campano Vincenzo D’Alessandro Jr è una vecchia e affermata conoscenza delle curve del Savio, nonostante la ancor giovane età e una carriera di grande livello. L’umbro Daniele Cuglini è alla seconda partecipazione alla manifestazione cesenate dopo annate di vittorie su tutte le piste italiane. Poi c’è Tommaso Gambino che proprio a Cesena è stato lanciato fra i guidatori più talentuosi del panorama azzurro, e infine il napoletano Mario Minopoli Jr, ribattezzato ‘il francesino’ che con papà Salvatore e i fratelli Ferdinando e Vincenzo forma un affiatato team da cui sono usciti fior di campioni .

Tra una corsa e l’altra appuntamento speciale con Luca Bergamini e Novella Vandi, leader dell’orchestra di successo che accompagna le performance canore ei giovani talenti di ‘Degni di Nota’, programma in onda su Teleromagna.

L’ingresso all’ippodromo è gratuito.