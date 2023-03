Italo Sampaoli, un altro successo E’ tricolore Uisp Master di cross

Italo Sampaoli ci sta prendendo gusto. Il podista sarsinate classe 1968 si è infatti appena laureato campione nazionale Uisp master nella specialità del cross: "Quella disciplina che io, da romantico, continuo a chiamare ‘corsa campestre’ – scherza, con la medaglia d’oro al collo - La gara si è svolta a Scerni, nell’abruzzese in provincia di Chieti. Ho distanziato il secondo di 36 secondi, disputando una buona gara in un percorso impegnativo, ricco di difficoltà. Sono soddisfatto, ovviamente, e a maggior ragione non ho alcuna intenzione di rallentare, anzi…".

La personalissima sfida contro il tempo di Sampaoli, atleta tesserato coi colori del gruppo sportivo Lamone di Russi, sta in effetti regalando soddisfazioni importanti a uno sportivo che col passare delle primavere invece di rallentare, alza il numero di giri del motore. Lo testimonia per esempio il quarto posto nazionale nel campionato Fidal ottenuto qualche settimana fa sempre in Abruzzo, a Chieti, nella categoria Over 65. Traguardo che era stato preceduto dalla conquista del titolo regionale. "La ricetta per tenersi in forma? Avere le giuste motivazioni e mettere impegno nelle proprie attività. Io non voglio rinunciare a niente di ciò che mi piace, mettendo la famiglia in cima alla lista e abbinando lo sport, secondo i ritmi che mi fanno sentire meglio con me stesso. Ho ridotto gli orari di allenamento, ma ho aggiunto i giorni in cui mi metto le scarpette ai piedi. E soprattutto non rinuncio mai alle grandi sfide. La scorsa settimana avevo vinto un’altra gara a Lugo e ora mi aspettano 12 chilometri a Riccione".

Specializzato nelle distanze che gravitano fino ai 10.000 metri, Sampaoli ha però in mente di allargare il suo raggio d’azione alle corse più prettamente ‘da pista’, quelle come i 400, gli 800 e i 1.500 metri. "L’entusiasmo è tutto e io di voglia di divertirmi ne ho ancora veramente tanta".

Luca Ravaglia