Judo, Riccardo Santoro è cintura nera 1° Dan L’atleta si è distinto per impegno e dedizione Riccardo Santoro, cintura marrone di judo, è stato promosso a 1° Dan dopo aver partecipato al corso tecnico di judo per cinture nere 1° e 2° Dan. Complimenti e soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo da parte di tutto il gruppo dirigente del Kodokan Cesena.