Juve-Atalanta Spettacolo per la Romagna

di Luca Ravaglia

"Uno stadio così lo avevo visto solo con Rockin’1000". Il commento dell’addetta al soccorso abbarbicata in cima alla Curva ferrovia è probabilmente ingeneroso verso chi ricorda i tempi d’oro del Cavalluccio che qui ha la residenza da sempre, ma rende comunque la misura di quello che è accaduto all’Orogel Stadium Dino Manuzzi nell’arco di nemmeno un mese: due grandissimi eventi, uno musicale e uno sportivo, organizzati nel cuore della Romagna colpita dall’alluvione. E’ la dimostrazione che questa terra ha lo spirito e il cuore per rialzarsi. Che questa terra è grande, come gli appuntamenti che può ospitare. Dopo tutto e nonostante tutto. Ma che non può essere lasciata sola, perché l’unico modo per mettersi davvero alle spalle un’apocalisse senza precedenti è quello di trovare spalle solide non per farsi portare, ma grazie alle quali sfruttare lo slancio che serve per prendere l’abbrivio.

Tornando alle riflessioni di chi si godeva il panorama dall’alto, sì, ieri sera l’Orogel Stadium Dino Manuzzi, in occasione del test tra Juventus e Atalanta (0-0 il finale), ultima prova generale in vista dell’inizio della massima serie programmato per il prossimo fine settimana, era davvero da cartolina. Merito delle quasi 18.333 persone che hanno riempito praticamente tutti i posti disponibili (eccezion fatta per gli spiccioli del settore bergamasco). L’ordine di grandezza si misurava già dai parcheggi intorno allo stadio, gremiti fin sulle aiuole da un salva di auto dalle quali uscivano stuoli di sostenitori per lo più bianconeri. Un bianconero inusuale per queste latitudini, che sarà pure maggioranza nello stivale, ma che da queste parti deve fare i conti una passione che nessuna montagna di trofei può attecchire.

E in effetti guardare la Curva Mare piena di tifosi che non cantavano cori per spingere il Cesena, metteva quasi a disagio. O forse è proprio per quello che ieri su quei gradoni non si è persa la voce. C’erano le famiglie, gli appassionati arrivati dalle spiagge della rivera e da tante altre zone della Romagna, dell’Emilia e magari di tutto il Paese, perché godersi il grande calcio in presa diretta, anche senza punti da mettere in cassaforte, è comunque sempre uno spettacolo. E in effetti lo spettacolo c’è stato, 90 minuti di rodaggio da altra categoria, che hanno fatto pensare a quando contro la Juve ci si giocava sul serio, qui a Cesena. E capitava di fare gola Buffon, buttarsi in curva e farsi avvolgere da abbracci diventati storia. Magari ieri sera era l’antipasto. Magari i piatti forti torneranno anche nel nostro menù.