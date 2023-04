Karate, ai campionati regionali trionfa la scuola di Fiumicino

A Cesena al mini palazzetto in via Fausto Coppi, incetta di medaglie al Campionato regionale Emilia-Romagna FIK (Federazione Italiana Karate) per la scuola karate di Fiumicino, diretta dal maestro Davide Belli e dall’istruttore Walter Buratti, nata 27 anni fa e che annovera 70 praticanti. Tutti gli 11 partecipanti sono saliti sul podio: Luca Belli, 22 anni di Savignano, 2° nel kumite; Dino Alagic, 12 anni di San Mauro Pascoli 2° nel kumite, Riccardo Celli 14 anni di Savignano 1° nel kumite; Sveva Sarti 9 anni di Fiumicino di Savignano 1ª nel kumite; Brian Donini 25 anni di Fiumicino di Savignano 1° nel kumite; Nicole Pagliarani 24 anni di Savignano 3ª classificata nel kata; Elisa Pironi 43 anni di Savignano e Serena Cacchi di Sala 43 anni 1ª e 2ª classificata nel kata; Emma Brighittini 13 anni di Fiumicino 4ª nei kata; Emma Ricci 13 anni di Sala di Cesenatico 3ª nei kata; Andrea Fabbri 12 anni di Savignano 2° nei Kata.

La scuola di Fiumicino è aperta da ottobre a maggio, lunedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30 nella palestra comunale. Una scuola che ha ottenuto prestigiosi risultati anche a livello nazionale. Poi un lungo stop per il covid e ora la ripartenza con ottimi risultati. Dice il maestro Belli: "Il karate è un ottimo sport e una buona arte di difesa personale e mai per l’attacco. E’ frequentata da molte donne e facciamo specifici corsi di difesa personale dedicati a loro".

Ermanno Pasolini