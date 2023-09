Kargbo: "Questa squadra è una famiglia"

Servivano i tre punti al Cesena perché è vero che la squadra di Toscano deve recuperare l’incontro con la Spal ma vedere le altre allontanarsi poteva rappresentare un peso sul piano nervoso non facile da metabolizzare. Di sicuro il dato più importante emerso dalla vittoria sul Pontedera è il fatto che i cambi sono risultati determinanti,il Cesena insomma non dispone solo di undici titolari e può trovare nella sua rosa chi a gara in corso sa imprimere la svolta decisiva.

Sicuramente l’ingresso di Augustus Kargbo ha inciso; l’attaccante della Sierra Leone con la sua velocità in progressione ha mandato in tilt la difesa dei toscani, la sua gioia per avere indossato per la prima volta la maglia del Cesena coronando con un gol la sua prova è ben chiara nel dopo gara: "È stato un esordio perfetto, sono molto contento per il gol e per la vittoria".

Augustus Kargbo era anche reduce dal lungo viaggio di ritorno dopo aver preso parte all’impegno della sua nazionale: " Sono un po’ stanco, però il gruppo mi stimola al lavoro e il mister ha chiesto a tutti di giocare con coraggio e determinazione. Dunque eccomi".

Kgarbo ringrazia poi Cristian Shpendi (insieme nella foto) per avergli servito una palla perfetta in occasione del gol: "Non so quante volte ho detto grazie a Cristian: è un ragazzo d’oro, si è messo a disposizione della squadra e il gol lo dedico a lui".

Se attorno c’è un ambiente che mette a proprio agio, è più facile essere in grado di dare il massimo. Il concetto si sposa perfettamente con l’ambientamento del nuovo arrivato nella casa del Cavalluccio: "Qui ho trovato una famiglia, mi trovo bene con tutti. Sono contento di fare parte di questo gruppo".

La vittoria è una soddisfazione per tutti, anche per i tifosi, a partire da quelli scesi in terra di Toscana per seguire la squadra. Domenico Toscano dedica un pensiero a chi pure venerdì scorso ha deciso di mettere il Cesena davanti a tutto: "Sono contento che abbiamo regalato una vittoria ai tifosi; allo stadio erano tanti, nonostante la distanza. E anche pensando al numero di abbonamenti sottoscritti, hanno dimostrato che credono in noi e sono attaccati alla squadra. So che ci seguiranno per tutto il campionato". Il tecnico parla anche della uscita anticipata dal campo di Pisseri: "Credo che abbia rimediato una distorsione alla caviglia, speriamo sia niente di grave”.

Roberto Daltri