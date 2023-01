King Udoh lavora ancora a parte Malore per l’ex difensore Cevoli

E’ proseguita ieri mattina sui campi di Villa Silvia, tra una sessione in palestra ed una tecnico-tattica sul campo, la preparazione dei bianconeri verso la gara sul campo della Torres in programma domenica alle 14.30 con diretta sul canale 14 di Teleromagna.

Dopo un lavoro sulla forza, i ragazzi di mister Toscano hanno eseguito una serie di esercitazioni su situazioni di uno contro uno e su condizioni tattiche di quattro contro quattro, prima di chiudere l’allenamento con una partitella su campo ridotto. Ancora ad una seduta personalizzata si è sottoposto King Udoh che ha lavorato a parte tra palestra, corsa ed esercizi col pallone insieme al preparatore atletico Massimo Magrini. Questa mattina è in programma un altro allenamento sempre al centro Rognoni.

Paiono essere in miglioramento le condizioni di Paolo Cevoli, il difensore classe 1968 (è nato il 29 dicembre), bianconero dal 1999 al 2001 dove in due stagioni ha disputato 69 partite segnando un gol, sentitosi male domenica sera nella sua casa di Rimini. Trasportato immediatamente al Bufalini di Cesena, l’ex difensore del Cavalluccio che dal 2005 ha intrapreso la carriera di allenatore, è stato sottoposto ad un interevento chirurgico che ha dato esiti soddisfacenti e ieri è stato trasferito all’ospedale di San Marino. Ora Cevoli è cosciente, non è più in pericolo di vita ed il suo stato di salute pare migliorare. Fra l’altro dopo il biennio in bianconero Cevoli passò al Modena dove riuscì ad ottenere il doppio salto dalla C1 alla serie A.

"Vincere il derby e segnare sotto la Curva Mare è stata un’emozione impagabile". Ospite lunedì di ’Pianeta Bianconero’, Riccardo Chiarello è tornato sulla sfida col Rimini: "Una partita è fatta di tante micro partite e la bravura di una squadra sta nel saperle gestire. Siamo stati bravi a gestire i momenti di difficoltà e la chiave è stata il gruppo. Sì, il derby lo ha vinto il gruppo".