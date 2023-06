Kite Foil, Boschetti c’è Il suo obiettivo è Parigi ’24

di Giacomo Mascellani

Il velista Lorenzo Boschetti di Cesenatico si appresta a vivere una stagione agonistica molto intensa, in cui dovrà dare tutto se stesso per raggiungere l’obiettivo delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta cesenaticense è uno dei più forti a livello europeo, ha in bacheca tantissimi titoli italiani e prestigiose competizioni vinte nella categoria del Kite Foil. Lorenzo è uno di quei campioni in grado di volare con una tavola sull’acqua, sfruttando le caratteristiche di una ’pinna’ che gli ha consentito di cambiare radicalmente una disciplina sportiva e di farne nascere addirittura anche di nuove.

Boschetti quest’anno ha conquistato la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo disputata in Olanda, un’affermazione di grande prestigio. Come lui al mondo ce ne sono pochi, ma la strada - anzi l’acqua in questo caso - da solcare e da percorrere è ancora tanta, ma Lorenzo Boschetti ha la voglia e la determinazione per riuscire a inseguire questo sogno.

L’atleta di Cesenatico, arruolato nella Marina Militare, sta per partire per una lunga estate di gare e allenamenti in vista della prossima manifestazione olimpica. Boschetti ha vinto l’oro in una tappa della Coppa del Mondo 2023 che si è svolta al Lago di Garda, mentre lo scorso anno ha vinto l’argento nell’edizione disputata in Olanda ed è considerato uno dei talenti italiani più luminosi di questa specialità. Boschetti ha incontrato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, un uomo di sport che si è congratulato con lui per i grandi risultati sinora raggiunti, prima di fargli un grande in bocca al lupo. Il giovane atleta avrà due grandi appuntamenti nel suo mirino come il Campionato del mondo che si disputerà nelle prime due settimane di agosto nei Paesi Bassi vicino a Rotterdam, ed il Campionato d’Europa in calendario in Inghilterra nella località di Portsmouth, nelle prime due settimane di settembre. L’obiettivo del 23enne campione romagnolo è staccare il pass olimpico.

Gozzoli fa il tifo per il concittadino: "Lorenzo Boschetti è un’eccellenza internazionale in uno sport difficile e tecnico. È sufficiente sentirlo parlare per capire la sua passione e la sua preparazione. E’ un ragazzo che ha dentro il mare e ha dentro il vento. Speriamo che la sua estate sia trionfale e facciamo tutti il tifo per lui, sperando di portargli fortuna per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024". Dal canto suo Lorenzo Boschetti si sta preparando a questo periodo cruciale della stagione allenandosi nel mare prospiciente Cesenatico dove è nato: "Abbiamo avuto gare importanti ad inizio d’anno e adesso, prima delle grandi competizioni internazionali, mi sto allenando tutti i giorni sia in acqua, sia in palestra. Sono già stato a Rotterdam negli ultimi dieci giorni di maggio per testare il campo di gara e toccare con mano il tipo di ambiente che c’è. In Inghilterra ci andrò invece dopo aver disputato il Mondiale, quindi dopo Ferragosto. Il mio obiettivo è qualificare l’Italia alle Olimpiadi e poi qualificarmi come atleta. In lizza siamo in due che ce la giochiamo, ma per la nostra nazione c’è soltanto un posto nel Kite Foil olimpico, per questo devo mettercela tutta".