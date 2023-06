Kodokan, è mancato solo l’oro

Il Kodokan Cesena torna dai campionati nazionali di judo con una medaglia d’argento, un bronzo e due quinti posti. L’evento si è svolto a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia e ha visto la partecipazione dei migliori atleti classificatisi nei vari campionati regionali Ado. Il Kodokan era rappresentato da Samuele Romagnoli, Matteo Ferrari, Marco Brandolini, Jessica Casadei e Cristina Rossi. La prima a salire sul tatami è stata Jessica Casadei Dicky che dopo una vittoria ha dovuto subire nella semifinale l’irruenza dell’avversaria e si è classificata terza. E’ poi stato il turno di Marco Brandolini che è arrivato quinto (pesando 45 chili deve combattere con i 60 chili ), come pure Cristina Rossi che si è dovuta arrendere a un infortunio a un piede. Il campione in carica Samuele Romagnoli ha combattuto molto bene ma essendo stato un mese ammalato non era certamente al meglio della condizione: nonostante tutto si è conquistato un bel secondo posto perdendo la finale. C’è un po’ di delusione da parte dei tifosi del Kodokan, degli insegnati Vladimiro Burioli, Michael Zoffoli e Francesco Di Leonforte e della presidente Raffaella Molari che, come tutti gli atleti, avrebbero voluto regalare alla Romagna ferita dall’alluvione qualche soddisfazione in più. Proprio lo spirito romagnolo è in ogni caso quello che serve ora: il miglior ingrediente per rialzarsi in fretta. Nello sport, ma soprattutto nella vita.