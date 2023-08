Kontek è partito Ora serve aggiungere pedine di peso

Ufficializzato ieri il trasferimento a titolo definitivo di Ivan Kontek (nella foto) alla Virtus Entella.

Il difensore croato classe 1997 lascia la Romagna con uno score di sette presenze, tra campionato e Coppa Italia, prima del passaggio a gennaio al Foggia in prestito.

E’ stato un vero e proprio blitz quello dei liguri che hanno strappato Kontek quando sembrava certo il suo ritorno in Puglia.

Il Foggia, tra l’altro, è a caccia di due centrali difensivi e oltre a Kontek aveva, nei giorni scorsi, messo gli occhi anche su Luca Coccolo, trattiva questa che potrebbe infiammarsi a breve visto che la Pro Vercelli sembra aver mollato definitivamente la presa sull’ex giocatore della Juventus under23.

Restando a parlare di difensori, ma questa volta in entrata , Paolo Frascatore della Turris è sempre in cima alla lista dei desideri del Cavalluccio.

C’è da limare qualche dettaglio con la società campana, ma l’affare può andare in porto. Anche per Ivan Varone, pedina individuata per rinforzare il centrocampo bianconero, si potrebbe arrivare presto alla quadra, d’altra parte occorre stringere i tempi, la prossima settimana è già campionato e per Domenico Toscano è importante poter aver il tempo di allineare al verbo anche i nuovi arrivati.

In attacco piacciono Dimitri Kolaj e Augustus Kargbo del Crotone, ma sul taccuino di Fabio Artico ci sono altri nomi con caratteristiche più da punta da area.

Rimane comunque una priorità quella di riuscire a piazzare gli esuberi. A tal riguardo, a breve il Padova potrebbe portare l’affondo decisivo per Nicolò Bianchi, su Marco Calderoni e Tomas Lepri ha messo gli occhi la Fermana, mentre per Albertini c’era sempre l’ipotesi Ancona, ma la pista al momento non appare caldissima.

Tutto tace invece per Riccardo Chiarello mentre sembra essersi raffreddato anche l’interesse della Lucchese per Giovanni Nannelli.

Andrea Baraghini