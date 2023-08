La 2005 ha già le basi solide

Estate piena di cambiamenti per il mondo del basket nazionale con una ristrutturazione dei campionati che arriva fino alle serie minori. La Cesena Basket 2005, presenza ormai stabile nella serie D regionale emiliano-romagnola giocherà nella analoga Divisione Regionale Uno e dopo la sua piccola rivoluzione interna (Marco Vandelli promosso a capo allenatore al posto di Emiliano Solfrizzi) è pronta a ripartire, a fine estate, con un gruppo di giocatori in gran parte confermato dalla stagione passata. Insieme al suo vice Lucio Paganelli, coach Vandelli avrà a disposizione i confermati Filippo Rossi, Ricci, Pezzi, Balestri, Piazza, Ricci, Domeniconi e Panzavolta, mentre Sanzani, Scarpellini, Sangiorgi e Capucci stanno valutando la loro possibilità di permanenza. Prima dell’inizio del campionato, ci saranno aggiustamenti mirati con la possibilità di inserire qualche giovane emergente o di ritorno da esperienze fatte con altre società. Intanto la società del presidente Fagioli è impegnata anche sul fronte del rinnovo della concessione della palestra Ippodromo che il Comune assegnerà per i prossimi sette anni.