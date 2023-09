La Cesena 2005 parte coi suoi gioielli

Il settore giovanile della Cesena Basket 2005 si appresta a iniziare i nuovi campionati giovanili con la soddisfazione di iscrivere per la prima volta tre squadre nei tornei ‘Gold’, stazione intermedia tra i ‘Silver’ e l’Eccellenza. I ragazzi (nella foto gli under 15) saranno seguiti dai coach Bilardo e Guidi e in più il gruppo under 19 continuerà la stretta collaborazione con la prima squadra, che milita nella Divisione Regionale Uno (ex serie D). In tutte e tre le categorie, under 19, under 17 e under 15, la società sarà presente sia nel torneo Gold che in quello Silver.