La Cesena 2005 prova a scappare Oggi arriva Casalecchio

Doppio turno interno per la Cesena Basket 2005 che questa sera alle 21 ospiterà Casalecchio di Reno al Palaippo nell’ambito della quarta giornata della fase playout del campionato maschile di serie D.

La squadra guidata da Emiliano Solfrizzi ha iniziato al meglio la seconda fase, quella che mette in palio la permanenza in categoria perché, dopo aver stentato a ingranare nella prima parte del torneo, è riuscita a capitalizzare al meglio le due vittorie conquistate contro Riccione avvantaggiandosi già sui blocchi di partenza sfruttando i 4 punti in classifica arrivati ’di riporto’ e da allora ha sempre guidato col piede sull’acceleratore.

I biancazzurri in effetti si presentano all’incontro odierno forti di 10 punti, del primo posto in graduatoria e di una striscia vincente ancora aperta.

Gli avversari emiliani invece inseguono al terzo posto, con sei punti. Un nuovo successo questo sera di certo non chiuderebbe i conti in chiave salvezza, visto che la formula prevede altre otto partite, ma imprimerebbe una decisa svolta al campionato.

L’arma in più dei cesenati si sta dimostrando l’entusiasmo di un gruppo giovane e motivato, composto in gran parte da atleti provenienti dal settore giovanile di casa e che, dopo la fase iniziale di rodaggio, ora pare aver irrobustito la pelle e temprato il carattere.