La ’Fausto Coppi’ guarda verso gli Emirati Arabi

Il glorioso gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico e l’Abu Dhabi Cycling Club, uniscono le forze per un futuro internazionale. Nei giorni scorsi una delegazione del più importante club ciclistico di tutti gli Emirati Arabi è stata in visita a Cesenatico. Il desiderio di ripartire e darsi da fare, ha coinvolto anche il mondo delle due ruote a pedale, così la Fausto Coppi che, dopo lo spostamento della Nove Colli a domenica 24 settembre, è già al lavoro per riprogrammare i prossimi mesi, si è con centrata su questa visita.

In città, infatti, è arrivato in visita l’Abu Dhabi Cycling Club di Matar Al Dhaheri, già numero uno dell’Uae Team Emirates. La delegazione era capeggiata da Nekhaira Nek, Ceo del club, ed è giunta in Romagna per firmare un Mou (Memorandum of understanding,) insieme alla Fausto Coppi.

La Fausto Coppi ed il più importante club ciclistico di tutti gli Emirati, hanno siglato una lettera di intenti che consentirà ai ragazzi più giovani del vivaio di trasferirsi temporaneamente a Cesenatico per alcuni camp di allenamento. Si tratta di un gemellaggio storico e importante non solo per Fausto Coppi, ma per tutta la città, non a caso era presente anche il sindaco Matteo Gozzoli, grande appassionato di sport e di ciclismo. L’incontro si è concluso con uno scambio di maglie simbolico e con una visita al nuovo Ciclodromo, un moderno impianto sportivo appena ultimato, che verrà inaugurato nei prossimi mesi.

