La Futsal aspetta il Modena Cavezzo cercando il poker di successi consecutivi

Nove punti a difesa della zona playoff e di conseguenza della ’A2 Elite’ della prossima stagione e cinque gare al termine: vincendo oggi alle 17 al Mini Palazzetto nel derby contro il Modena Cavezzo, per la Futsal Cesena l’obiettivo sarebbe vicinissimo. Con tre vittorie di fila in campionato e la qualificazione alla ’Final Four’ di Coppa Italia acquisita (l’appuntamento con la semifinale contro il Todis Lido è per l’11 marzo alle 17 a San Rufo nel salernitano), i ragazzi di Osimani hanno ritrovato cinismo, tonicità e carica agonistica dopo la crisi di inizio anno (tre sconfitte consecutive). I romagnoli sono terzi a +9 rispetto alla settima (ai playoff sono ammesse le classificate dal secondo al sesto posto) e + 4 nei confronti del Mantova quarto. Grande ex di giornata sarà l’argentino Pires che nelle ultime quattro gare ha segnato tre triplette. Il Modena Cavezzo è in nona posizone con 27 punti frutto di otto vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. All’andata fu un pari pirotecnico (5-5).

Il tecnico Roberto Osimani (nella foto) sottolinea come la sua squadra sia a caccia della quarta vittoria di fila dopo i successi su Eur, Prato e Sporting Hornets: "A Roma contro lo Sporting Hornets ci siamo aggiudicati una partita complicata contro un gruppo che non molla mai. Oggi sfidiamo il Modena Cavezzo che ha pochi punti in classifica avendo giocato spesso senza alcuni titolari ma ha sempre dimostrato d’essere formazione organizzata, tostissima, che può mettere in difficoltà chiunque".

l.s.