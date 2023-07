La Futsal aumenta la qualità Ingaggiati Barreno e Alasuutari

La Futsal Cesena deve cambiare tutta la batteria dei tre stranieri ma si è già messa molto avanti nei lavori ingaggiandone due, rispettivamente uno spagnolo e un finlandese, entrambi nazionali e in ruoli fondamentali come laterale destro e ala-pivot. Così salutati Pires, Jamicic e Sosa la società non ha perso tempo e ha messo a segno due colpi importanti come gli ingaggi di Guillermo Barreno Calvo e di Jaakko Alasuutari che si vanno ad aggiungere a quello dell’italiano Roberto Conti.

Guillermo Barreno Calvo, classe 2000, una decina di presenze nella nazionale spagnola, è un laterale di qualità che ha la migliore caratteristica nell’’uno contro uno’. Oltretutto conosce già bene l’Italia in quanto è reduce da una positiva stagione nella Futsal Sangiovannese in serie B dove ha realizzato 25 reti.

Giocatore di spessore è anche l’ala pivot finlandese Jaakko Alasuutari, classe 1997, che ha appena vinto la serie A in Polonia ed è un nazionale nel proprio Paese. Ora la Futsal è alla ricerca del terzo e ultimo straniero e potrebbe chiudere qui le operazioni per una formazione che nel nuovo campionato di A2 Elite punterà alla salvezza ed è stata rivoluzionata.

Non solo infatti hanno lasciato la Romagna i tre stranieri ma anche Badahi e Hassane. Ora però è tempo di rinforzi dopo le conferme di Montalti, Pasolini, Gardelli (per impegni di lavoro però dovrebbe essere a mezzo servizio ed è una situazione tutta da valutare), Venturini, Zandoli, Pieri e il rientro dalla Dozzese di Edoardo Bonetti, un universale classe 1999 che ha appena contribuito alla promozione in A2. Inoltre verrà dato spazio ai giovani Traversari, Nardino, Graziani e Barducci.

Lo spagnolo Guillermo Barreno spiega con soddisfazione il suo avvento in Romagna: "Dopo una buona stagione nella Sangiovannese alla mia prima esperienza in Italia volevo affrontare una nuova avventura in una categoria importante come la A2 Elite. Mi ritengo un laterale di piede destro, di qualità che si sa esprimere al meglio nell’’uno contro uno’. So che in questa stagione il primo obiettivo sarà la salvezza poi si vedrà. In tanti nell’ambiente mi hanno parlato bene della Futsal Cesena sia come organizzazione sia come progetto che sta continuando nel tempo. Il mio idolo da sempre è il brasiliano del Barcellona Diego Zuffo; in Spagna ho raggiunto la nazionale e voglio disputare una buona stagione in Italia anche per meritarmi maggiore continuità con i colori della Roja". A breve la Futsal perfezionerà l’iscrizione alla A2 Elite, poi saranno diramati i gironi (due a 14 squadre l’uno), i bianconeri inizieranno la preparazione il 21 agosto e il campionato comincerà il 30 settembre.

Leonardo Serafini