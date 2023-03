La Futsal cerca l’impresa contro Lido di Ostia

La ‘Final Four’ di Coppa Italia sta diventato una piacevole e prestigiosa abitudine per la Futsal Cesena: un anno fa infatti in quella di B arrivò in finale, nella quale la squadra di mister Roberto Osimani venne poi sconfitta dall’Itria.

Ora invece i bianconeri ci riprovano in quella di A2. Oggi alle 17 i cesenati saranno di scena a San Rufo (Salerno) contro il Lido di Ostia, secondo nello stesso girone B in campionato.

La formula prevede una sfida secca (eventualmente farcita da supplementari e rigori in caso di prolungata parità) per accedere alla finale di domani sera contro la vincente tra i padroni di casa del Sala Consilina e il Leonardo Cagliari.

Per i romagnoli è una gara improba considerando il valore degli avversari, grandi favoriti di questa manifestazione e che comunque in campionato a Cesena ebbero la meglio solo a quaranta secondi dalla fine.

La Futsal comunque sta vivendo un buon momento, in campionato è reduce da quattro vittorie di fila, ha consolidato il terzo posto e per accedere ai playoff (e di conseguenza all’A2Elite della prossima stagione) mancano o un successo nelle ultime quattro partite da disputare o un pareggio la prossima settimana contro l’Active Network Viterbo, attualmente la formazione rivale.

Inoltre ha recuperato completamente il croato Antonio Jamicic che era rimasto fuori un mese per infortunio e nell’ultimo match contro il Modena Cavezzo ha realizzato una tripletta.

Il forte giocatore è convinto che oggi la Futsal abbia tutto per provare a sovvertire il pronostico: "In una partita secca tutto può succedere, anche se i romani sulla carta sono i più quotati e attrezzati in questa ‘Final Four’. Abbiamo il vantaggio di non avere pressioni, già essere arrivati a questo punto è un successo ma faremo di tutto per non fermarci qui".

l.s.