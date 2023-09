La Futsal è già sul pezzo e ha ancora tanta fame Il terzo straniero arriverà solo a dicembre

Gruppo compatto, voglia di fare, di non mollare mai e stare sul pezzo, sono queste le prime caratteristiche della nuova Futsal (profondamente rinnovata) emerse dopo una ventina di giorni di lavoro e in piena preparazione per puntare alla salvezza nel nuovo campionato di A2 Elite. Per i bianconeri le fatiche inizieranno il 30 settembre al PalaPaganelli contro il Benevento in un girone impegnativo sia a livello economico che logistico come quello sud.

I ragazzi di Osimani la scorsa settimana hanno pareggiato 4-4 a Pesaro contro un formazione di serie A che ha avuto tante occasioni da rete ma era andata in svantaggio quattro volte. Si sta inserendo bene anche il pivot finlandese Alasuutari, insieme allo spagnolo Barreno lo straniero della squadra. Sta dimostrando infatti non solo qualità tecnica ma spirito combattivo, proprio quello che dovrà animare la Futsal nel duro campionato di A2 Elite dove l’obiettivo sarà la salvezza. Alla squadra mancano le caratteristiche di un elemento come il croato Jamicic che insieme agli altri stranieri Pires e Sosa è migrato per altri lidi in estate.

Serve infatti un giocatore capace di saltare l’uomo e la società sta lavorando per trovare un terzo straniero adatto. La scorsa settimana non si sono concretizzate alcune trattative, al momento poco bolle in pentola e considerato che il mercato chiuderà il 16 settembre sta diventando sempre più probabile che si aspetti per intervenire la sessione di dicembre dopo che sono state disputate sette partite. Lo straniero comunque non sarà un sudamericano considerati i problemi di tesseramento. Un elemento che sostituisca Jamicic occorre ma non si comprerà per il gusto di comprare.

La società guarda anche al futuro così vanno inquadrati gli ingaggi del portiere (classe 2005) Martino Piccioni dal Corinaldo e del pivot italo tunisino Regal Boulbeba (classe 2006) dalla Futsal Ancona già a disposizione di Osimani. Si sono messi rispettivamente in mostra nella Future Cup e nel torneo delle Regioni con la selezione marchigiana. Intanto si continua a lavorare, sabato al PalaPaganelli altra amichevole contro il Russi appena promosso in A2. Si confida molto nel gruppo storico, da Montalti a Zandoli, Gardelli, Pasolini e Venturini e nel centrale Pieri che dopo essere stato ingaggiato lo scorso dicembre non ha dimostrato completamente quelle potenzialità che gli hanno permesso di raggiungere la A.

Leonardo Serafini