La Futsal è senza scampo, travolta dalla capolista Genzano

Terza sconfitta di fila per la Futsal Cesena in campionato e mai come questa volta la batosta è stata netta I bianconeri di Osimani infatti si sono arresi senza impensierire troppo la capolista Ecocity Genzano che in casa li ha regolati per 5-0 dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0. Una gara senza storia quella del PalaCesaroni di Genzano dove i padroni di casa hanno sempre dettato legge. Gli ospiti, privi dello squalificato Gardelli e dell’infortunato Iamicic, non sono mai entrati in partita. I romani hanno perso una sola gara in tutta la stagione, proprio quella dell’andata a Cesena quando i romagnoli vinsero a sorpresa 5-2 ma ieri è stata tutta un’altra storia. Con 51 punti (uno di penalizzazione) il Genzano guida la classifica e precede di due lunghezze il Lido di Ostia (tre punti di penalità).

La Futsal Cesena resta al terzo posto a 33 infatti il Network Viterbo, che era quarto, ha perso 1-0 con la Roma così alle spalle dei bianconeri ora c’è il Mantova (che ha dilagato 8-0 a Prato) a una sola lunghezza. I punti di vantaggio a difesa della zona playoff sono diminuiti a quattro. Il portiere Montalti ha evitato che il passivo fosse più pesante, infatti ha tenuto in bilico il risultato nel primo tempo che si è concluso con il vantaggio per 2-0 per i padroni di casa che poi nella ripresa hanno segnato di nuovo per tre volte dimostrando tutta la propria superiorità.

Proprio il giovane e forte portiere romagnolo è stato ammonito e sabato prossimo alle 16 non potrà essere tra i pali nel delicato incontro casalingo contro l’Ap Aversa.

L’Ecocity Genzano ha dimostrato così d’essere la favorita per l’unico posto diretto di accesso alla A che si giocherà in un duello acceso con il Lido di Ostia. Questa la formazione cesenate: Montalti, Hassane, Badahi, Sosa, Pires, Zandoli, Piallini, Pasolini, Venturini, Traversari, Pieri, Nardino. Marcatori primo tempo: 3’16’’ Romano, 11’11’’ Fusari. Secondo tempo 1’13’’ Lo Cicero, 3’ Lolo Suazo, 6’45’’ Romano. Espulso al 5’54’’ del secondo tempo Hassane per somma di ammonizioni.

