La Futsal oggi ospita la Lazio

E’ solo la terza giornata del campionato A2Elite e per la Futsal Cesena diventa già fondamentale l’incontro di oggi alle 16 al PalaPaganelli contro la Lazio. Entrambe le formazioni sono a zero punti, i bianconeri hanno perso sia contro il Benevento (4-5) che a Giovinazzo (3-1) dove il rammarico per il passo falso è tantissimo dopo almeno sette clamorose occasioni sprecate. Stesso copione per i laziali superati dal Città di Melilli (5-4) e in casa dal Manfredonia (2-3). Il tecnico bianconero Osimani sa benissimo del valore della gara: "Affronteremo una squadra esperta, affamata come noi di punti. A Giovinazzo siamo stati di nuovo sconfitti ma siamo rimasti in partita fino a un minuto e mezzo dal termine. La strada è quella giusta".

Intanto la Futsal Under 19 ha superato il turno di Coppa Divisione battendo 3-0 (doppietta di Traversari e rete di Piccioni) il Modena Cavezzo accedendo così ai sedicesimi in programma martedì prossimo a Russi.