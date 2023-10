La Futsal ora ci crede più che mai. Oggi trasferta a Siracusa

La spinta ora c’è, la netta vittoria (7-3) ottenuta sulla Lazio e l’avere abbandonato quota zero punti in classifica ha rafforzato nella Futsal Cesena la convinzione di poter puntare più che mai alla salvezza nella A2Elite del campionato di calcio a 5.

Oggi alle 17 i bianconeri saranno in Sicilia per muovere ancora la graduatoria contro il Città di Melilli formazione che ha tre punti (con una gara in meno) come i romagnoli ma accreditata tra le favorite alla promozione in A.

La compagine di Siracusa è appena retrocessa dalla massima categoria dove era salita la stagione precedente. Il Melilli fino a ora ha vinto con la Lazio mentre nell’ultimo turno è stato surclassato 6-1 dalla capolista Manfredonia.

Il tecnico Osimani è convinto che la sua squadra abbia tutto per fare bene: "La vittoria con la Lazio ha certificato il percorso di crescita dei ragazzi che avevano mostrato, nonostante le sconfitte, nelle prime due gare. Affronteremo una formazione costruita per ritornare nella massima divisione. Non sarà semplice davanti al loro pubblico molto caldo ma abbiamo le carte per ottenere un risultato positivo".

I bianconeri cercheranno così di dare una soddisfazione al patron Paolo Ionetti colpito dalla scomparsa del padre Alfredo.