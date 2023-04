La Futsal ospita Roma per blindare il terzo posto

La Futsal Cesena vuole la matematica conquista del terzo posto per avere un tabellone migliore nei playoff promozione (riservati dalla seconda alla sesta classificata), inizio il 22 e il 29 aprile, una ventina di squadre in gara per un posto in A. Ma il grande obiettivo è già stato conseguito, l’ammissione alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione. Comunque battendo oggi alle 16 al Minipalazzetto la Roma (ottava in classifica) i bianconeri saranno sicuri di mantenere la terza posizione. Mancano infatti due giornate al termine della stagione regolare, la quarta classificata il Mantova è a -3, oggi sarà in casa della capolista Genzano e anche vincendo entrambe le gare arriverebbe pari ai romagnoli in vantaggio però negli scontri diretti. I romani sono formazione giovane ma collaudata, buona la difesa, 79 reti subite, la Futsal ne ha incassate 75. All’andata i bianconeri vinsero 6-2, incerta nel match odierno la presenza dell’uruguaiano Sosa. Il tecnico Roberto Osimani spiega che la sua squadra vuole vincere per blindare la terza posizione, alle spalle solo delle corazzate Genzano (65 punti) e Lido di Ostia (62) che si stanno giocando il campionato. "Vogliamo chiudere al terzo posto un torneo splendido. Sicuramente quella contro la Roma è l’occasione migliore considerando che nell’ultima giornata saremo a Ostia contro i secondi della classe che stanno lottando per la A diretta. L’importante comunque è avere già raggiunto la A2 Elite; con quella ottenuta lo scorso anno si tratta della seconda promozione di fila".

l.s.