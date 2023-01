La Futsal torna a vincere e si prende i quarti di Coppa

Prima vittoria dell’anno nuovo per la Futsal Cesena che dopo un pareggio e due sconfitte in campionato ha ritrovato il successo in Coppa Italia superando 5-4 (dopo i supplementari) l’Active Network Viterbo qualificandosi ai quarti. Gara ricca di emozioni, i cesenati sono andati subito sul doppio vantaggio, hanno fallito occasioni subendo l’impetuoso ritorno degli ospiti, 2-2 il primo tempo. La ripresa ha visto una Futsal più determinata ma gli errori sotto rete non sono mancati così i laziali più cinici si sono portati in vantaggio. Ma i padroni di casa hanno cuore e con Pires firmano il pari. Ai supplementari vantaggio di Gardelli, gli ospiti si innervosiscono e vanno in inferiorità numerica per l’espulsione di Romano reo di avere colpito Montalti.

Nel secondo supplementare accade di tutto: Ganzetti fa pari per Viterbo ma l’argentino Pires è scatenato e firma il controsorpasso. A 30 secondi dal termine l’arbitro fischia un sorprendente tiro libero per l’Active Network, increduli i romagnoli ma il portiere Montalti para su Davi.

Domani alle 18 torna il campionato, la Futsal (terza in classifica) sarà in casa del capolista Genzano, assenti il bomber Gardelli squalificato e l’infortunato Iamicic. Futsal Cesena: Montalti, Badahi, Gardelli, Sosa, Pires, Zandoli, Piallini, Pasolini, Hassane, Venturini, Pieri, Nardino. Marcatori primo tempo: 1’34’’Gardelli, 4’39’’ Venturini, 10’23’’ e 10’40’’ Lepadatu. Secondo tempo: 11’17’’ Davi, 14’15’’ Pires. Primo supplementare: 2’30’’ Gardelli. Secondo supplementare: 4’ Ganzetti, 4’ Pires.

l.s.