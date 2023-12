La gara di domenica una dimostrazione di forza e solidità

Ci sono pareggi che sono come sconfitte, ma ci sono anche pareggi che sono parenti stretti di una vittoria. La gara di domenica ha detto chiaramente che la Torres non è seconda (e non è stata a lungo prima) per caso e che sarà un’avversaria che non si darà per vinta facilmente nella lunga lotta del ritorno. Ma detto e assodato questo, va anche sottolineata - senza darla per scontata - la prova del Cesena. I bianconeri hanno affrontato la gara con il piglio giusto e pur di fronte ad una rivale tosta e coraggiosa, hanno giocato a viso aperto, soffrendo a centrocampo, ma creando e concretizzando nei 90’ ben di più rispetto ai sardi. Hanno dato una dimostrazione di forza ed è mancato solo un gol per cristallizzare la loro supremazia. Il Cesena è molto forte, il messaggio al campionato è chiaro. Il Cavalluccio dovrà rispettare la Torres (e Carrarese e Perugia e Pescara). Ma è altrettanto vero che tutte loro dovranno fare i conti con il Cesena. E non saranno conti facili.

Stefano Benzoni