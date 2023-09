La gran festa dell’Europeo Sfida Vernissage-Zacon

Serata di gala quella che va in scena oggi all’ippodromo del Savio per la conclusione della stagione di trotto: saranno protagonisti dell’edizione 2023 del Campionato Europeo di Trotto Orogel dodici cavalli di caratura internazionale che daranno vita ad una sfida emozionante per la quale i media di tutta l’Europa ippica si sono mossi manifestandone il giusto risalto.

Il programma della serata inizierà alle 19 con la scopertura della galleria sotto la tribuna di una gigantografia di Roberto Andreghetti scattata nel 2013, quando vinse per la seconda volta il Campionato Europeo di Trotto con Mack Grace SM. A omaggiare il campione romagnolo, prematuramente scomparso un mese e mezzo fa, ci saranno tanti operatori e appassionati insieme alla sua famiglia.

Le corse inizieranno alle 19.45, ma tutti aspetteranno le due prove del Campionato Europeo, in programma come quinta e ottava della serata, che qualificano i vincitori alla ‘bella’ conclusiva. I primattori saranno due: Vernissage Grif che ha nel trotter di via Ambrosini la pista d’elezione, il teatro delle sue vittorie più sfavillanti; l’altro è Zacon Gio che ha scelto il mezzo miglio cesenate per tornare alle gare e rinverdire i fasti che ne hanno creato la leggendaria carriera il cui picco è rappresentato dalla vittoria dell’International Trot 2019. Comune denominatore tra i due è Alessandro Gocciadoro, trainer, mentore e driver del biondo erede di Varenne, ma anche allenatore di Zacon Gio che sarà guidato per l’occasione da Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, vincitore nel 2022 dell’Europeo alla guida di Cockstile.

La prima prova, quinta corsa della serata, sembra essere su misura per Vernissage, il numero 4 suggerisce una tattica arrembante alla ricerca di una vittoria da mettere in cassaforte in attesa del ritorno in pista, quando Zacon Gio, compagno d’allenamento, potrà sfruttare la prima fila e il suo perentorio scatto. In sottordine nella sfida d’approccio, ma non battuti in partenza, la rivelazione City Lux, Vesna e Bonneville Gifont, sulla quale sale Antonio Simioli, e Zola Kei che avrà il tifo di tanti sostenitori modenesi e reggiani.

Nella seconda prova, ottava corsa, intriga l’eccellente numero di Vincerò Gar, il pupillo di Pietro Gubellini sempre generosamente in campo nonostante le numerose battaglie e qualche inevitabile acciacco. Anche Akela Pal Ferm e Antonio Di Nardo scenderanno in pista con il numero uno sul sellino ed accampano, in virtù di una carriera esemplare e di una forma al diapason, ambizioni di primato.

Negli intervalli tra una corsa e l’altra non ci sarà modo di annoiarsi con la musica a bordo pista del Manuela Evelyn Quartet, gli artisti del gruppo Somantica Eventi, il giovane baritono Raffaello Bellavista che intonerà ‘Romagna Mia’, e soprattutto le madrine Matilde Brandi ed Helena Prestes, modella e volto nuovo della Tv, che saranno intervistate da Federica Mosconi di Teleromagna. E in chiusura l’appuntamento al 2024 con i fuochi a suon di musica dei Razzi Store.