La Libertas non si ferma Mille atleti a Cesenatico

A Cesenatico prendono il via i Campionati nazionali di Ginnastica artistica, acrobatica, arte e ritmo della Libertas. Nonostante l’allerta rossa di questi giorni, le difficoltà negli spostamenti, l’ente di promozione sportiva ha infatti deciso di confermare la manifestazione che si tiene sotto l’egida del Coni. Oltre mille giovani e giovanissime atlete e atleti, hanno raggiunto la sede dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, per sfidarsi. Siamo nella zona Ponente, dove le palestre e gli impianti sportivi sono stati realizzati direttamente sulla spiaggia. I campionati rappresentano anche un importante occasione per fare turismo, con benefici per l’economia, tenuto conto di tanti genitori, allenatori ed accompagnatori che sono al seguito delle squadre provenienti da tutta la Penisola. Alcune società che inizialmente erano iscritte, hanno deciso di non venire: "Tutti davano per scontato che l’evento sarebbe stato cancellato o rinviato – dicono alcuni genitori degli atleti – ovviamente a causa della criticità di queste ore. Invece, nonostante l’allerta rossa, la chiusura di alcuni tratti autostradali e quella totale delle ferrovie, a sorpresa abbiamo saputo che i campionati si disputeranno. Il punto è che mentre tutte le strutture pubbliche, scuole comprese, sono logicamente chiuse, è assurdo confermare una manifestazione di questo tipo. Molte società si sono rifiutate di affrontare il viaggio per questioni di pericolo, ma anche per evitare di congestionare il traffico che ostacolerebbe oltremodo il difficile lavoro dei soccorsi. Inoltre in queste giornate drammatiche c’è poco da far festa".

"The show must go on" dunque e questo vale evidentemente anche per alcune manifestazioni sportive e non soltanto per gli spettacoli. Dall’Accademia Acrobatica di Cesenatico, giunge una replica ferma alle critiche: "Nel nostro territorio comunale – dice Paolo Ciavolella – non ci sono particolari criticità nella zona mare, tant’è che l’amministrazione da due giorni consente di utilizzare gli impianti sportivi e permette lo svolgimento di tutte le manifestazioni agonistiche, non soltanto questa. Inoltre dobbiamo anche metterci nei panni di bambini e ragazzine che per due anni non hanno potuto partecipare regolarmente a delle gare, quindi fermarli ancora sarebbe stato veramente un trauma. A nostro avviso la Libertas ha fatto bene a confermare i campionati nazionali, anche dal punto di vista morale, proprio per andare incontro ai giovanissimi atleti appassionati di queste discipline. Sono arrivate 1.500 persone in totale, di cui circa 1.200 atleti, tutti sono contenti ed i primi arrivati sono già andati in spiaggia a fare una passeggiata e respirare l’aria di mare. Adesso – conclude Ciavolella – confidiamo in un meteo più clemente, anche perchè nelle prossime settimane organizzeremo altri eventi sportivi importanti a livello nazionale ed internazionale, coinvolgendo tantissimi giovani atleti".

Giacomo Mascellani