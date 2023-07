La manifestazione si è svolta domenica. Ferrari, fra sogno e beneficenza

Le appassionanti ’signore in rosso’ in sfilata di bellezza, col contorno di altre macchine d’eccellenza. La suggestiva vetrina automobilistica si è snodata domenica scorsa da Cesena a Bagno di Romagna e viceversa, per la 2ª edizione di ’Cisa’ina & Bagn D’Rumagna in the Ross’, promossa da Amici & Tifosi Ferrari di Lugo di Romagna.

"Sono arrivate a Bagno 31 Ferrari, 4 Porsche, 2 Lancia Delta, 1 Jaguar, 1 Hot Road del 1939, 1 Fiat 124 Spider, 3 Alfa Romeo - dice Fiorenzo Marconi uno degli organizzatori -. L’iscrizione di 20 euro è stata devoluta ad una associazione per alluvionati di Mercato Saraceno. A mezzogiorno, il Nonsolobar di Paolo e Cristian Sampaoli ha preparato, per i partecipanti un ricco e gustosissimo buffet. E fra una pietanza e l’altra, ad ogni partecipante è stata consegnata una pergamena. Inoltre sono state premiate 5 persone: chi veniva da più lontano, il più anziano, l’auto più storica, l’auto con maggior cilindrata, il proprietario più affezionato. Anche la popolazione di Bagno, negozianti compresi, sono rimasti molto contenti dell’iniziativa".

Gilberto Mosconi