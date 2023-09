La Maratona Alzheimer arriva anche nelle piazze

Non solo la corsa da Cesena a Cesenatico. Il progetto della ’Maratona Alzheimer’ volto a raccogliere fondi a favore della lotta all’omonima malattia, prosegue anche in questi giorni: fino al 24 settembre in molte piazze d’Italia saranno infatti allestite postazioni informative che offrono anche la possibilità di partecipare a iniziative culturali, sportive o ricreative, come camminate, corse, visite guidate e cineforum. Per quello che riguarda il nostro territorio gli appuntamenti sono a Cesena (oggi in piazza del Popolo), Borello, Mercato Saraceno, Piavola e Calisese. Per info su luoghi, orari e programmi: www.amicidicasainsieme.it.