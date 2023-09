La Marcialonga scrive la storia. Al via la cinquantesima edizione

Cinquant’anni di corsa. Domenica 24 settembre alle 9.30 si correrà a Savignano la cinquantesima edizione della Marcialonga sul Rubicone, 31° memorial Roberto Lelli e 5° trofeo a ricordo di Raffaello Lelli. Nel 1972 a Savignano un manipolo di appassionati, Raffaello Lelli, Corrado Pozzi, Severino Campedelli, decise di costituire un gruppo sportivo e lanciare una gara podistica, la Podistica Seven che dal 1973 organizza la Marcialonga sul Rubicone, gara inserita nel programma della Federazione di Atletica e dell’Uisp.

Oggi la Podistica Seven è presieduta da Mario Ricci, affiancato da Guido Campedelli (vice presidente), Corrado Dellabartola, Luca Zamagni, Nicola Rosati, Enzo Colonna, Mauro Vandi, Paolo Gozzi, Alessandro Zanotti, Elisa Fabbri, Valentina Pagliarani, Italo Fantozzi e conta 199 soci di cui 89 bambini. Dal 2020 la società promuove un’articolata attività di atletica per ragazzi.

Ha detto il presidente Mario Ricci: "Il nostro impegno si fonda sulla consapevolezza dell’importanza dell’attività sportiva per il benessere fisico e psicologico di bambini, ragazzi e giovani. Ringrazio RomagnaBanca per essere sempre vicino a noi. Domenica 17 settembre alle 18 in Sala Galeffi nel palazzo municipale, verrà presentato il volume ’Tri zeir datonda e’ Rubicon’ di Marina Seganti, edizioniSi. Interverranno il sindaco Filippo Giovannini, il vicesindaco e assessore allo Sport Nicola Dellapasqua, il presidente della Podistica Seven Mario Ricci e l’autrice professoressa Marina Seganti. A seguire un aperitivo inaugurerà le iniziative per il 50esimo della podistica savignanese".

Ha continuato Nicola Dellapasqua: "Questa Marcialonga deve essere per noi un grande orgoglio. C’è chi fa la gara con la voglia di partecipare e con quella di vincere. Ringrazio la Podistica Seven per tutto quello che ha fatto in questi 50 anni per lo sport".

Ha concluso il sindaco Filippo Giovannini: "La Podistica Seven è un grande punto di riferimento per chi si avvicina allo sport a cominciare dai ragazzi. Parteciperò alla Marcialonga sul Rubicone e mi sto allenando da giugno. C’è entusiasmo in tutte le attività che la Podistica Seven propone durante l’anno".