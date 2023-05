La Nove Colli è rinviata Non sarebbe stata una festa

di Giacomo Mascellani

L’emergenza legata al maltempo che da due giorni sta colpendo ininterrottamente buona parte della Romagna in modo pesante ed anche drammatico, ferma anche la Nove Colli.

La granfondo che si sarebbe dovuta tenere domenica 21 maggio, è stata infatti rinviata a domenica 24 settembre. Un gesto meditato, ma nemmeno più di tanto visto quello che sta succedendo nella terra di Romagna, un gesto sentito, un gesto fatto col cuore e sicuramenteapprezzato.

Lo hanno comunicato ufficialmente ieri gli organizzatori, tramite Andrea Agostini, presidente del gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico: "La Nove Colli è fondamentalmente una festa ed in questo momento non ci sono assolutamente le condizioni né morali, né strutturali e né pratiche per festeggiare nulla di nulla. Stiamo vivendo giorni drammatici con le immagini di Cesena, di Cesenatico e di tutta la zona collinare che ci hanno fatto davvero male. Questa mattina (ieri per chi legge) ci siamo svegliati e abbiamo capito subito che la Nove Colli di domenica non si sarebbe potuta correre. Il primo pensiero è stato per tutti i volontari, gli uomini della Protezione Civile e delle forze dell’ordine che garantiscono il regolare svolgimento della corsa. In questo momento non è pensabile sottrarre forza al territorio in questo momento, non sarebbe possibile e nemmeno responsabile. Inoltre, non riteniamo opportuno far svolgere la granfondo per motivi di sicurezza, visto che non possiamo conoscere la situazione delle sedi stradali interessate. In ultimo arriva l’aspetto morale, perchè non riteniamo opportuno fare festa in questo periodo così difficile per tutti. Siamo certi che tutta la Romagna saprà rialzarsi e, quando lo farà - conclude Battistini -, la Nove Colli sarà pronta a rappresentare una giornata di svago e di gioia davvero per tutti".