La Nuova Virtus cerca la rivincita Domani arriverà San Lazzaro

E’ un cliente davvero scomodo il Basket San Lazzaro che domani si presenterà ai cancelli del PalaIppo (palla due del match alle alle 18) per affrontare la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena nella penultima giornata del girone d’andata del raggruppamento playout.

Con una sola sconfitta fin qui incassata nella seconda fase (rimediata in trasferta sull’ostico campo di Borgo Taro), le emiliane vincendo avvicinerebbero la Fse Progetti in classifica, tentando poi l’aggancio in vetta nell’ultimo turno di andata, quando alle ragazze di coach Lisoni (al momento prime a punteggio pieno a quota 10 punti) toccherà il turno di riposo.

Sono conti ancora di là da venire ma certamente San Lazzaro ha il conforto degli scontri diretti in regular season, entrambi vinti, e uno stato di forma invidiabile: può contare sui recenti innesti Vettori e Marchi, giunte a migliorare una squadra già molto buona, mentre in regia c’è tutto il talento di Talarico. Per dare la misura delle sue doti, basta dire che nel recupero del 7 marzo, disputato da San Lazzaro in trasferta contro Parma Basket Project, l’esterna emiliana ha messo a segno 12 punti frutto di tre bombe e il 100% dal campo. Nei primi 6 minuti di gara. Riuscire ad arginarla per la Fse Progetti sarà il primo pensiero.