La Nuova Virtus con la salvezza già chiusa in cassaforte farà visita a Finale Emilia

Oggi la Nuova Virtus Cesena, che ha conquistato la matematica salvezza nel campionato di basket di serie B femminile con quattro giornate d’anticipo rispetto al termine del girone playout, andrà in trasferta sul campo di Finale Emilia per onorare il resto della stagione con lo stesso spirito che ha portato la squadra di coach Fabio Lisoni a cambiare marcia nella seconda parte del torneo, diventando imprendibile per (quasi) tutte le avversarie.

Buone intenzioni a parte in ogni caso oggi pomeriggio (la palla a due sarà alle 17.30) gli animi e le motivazioni in campo saranno per forza diversi. Le padrone di casa infatti sono impegnate in un serrato forcing per avere la meglio in una bagarre che vede coinvolte almeno altre tre squadre invischiate nelle posizioni traballanti della classifica.

Calendario alla mano, tra Pasqua, turno di riposo già effettuato e rinvii di incontri concordati con le squadre avversarie, nei fatti la squadra di Finale Emilia non scende in campo per disputare un match ufficiale da circa un mese. E tra l’altro l’ultimo impegno è coinciso con una sconfitta, quella rimediata in casa contro Parma Basket Project e maturata col risultato di 63-74.

Nel match di andata contro le cesenati invece le emiliane dovettero risalire sul pullman dopo essersi arrese in campo con 16 punti di scarto. Oggi cercheranno la rivincita, consapevoli del fatto che le lancette del campionato stanno compiendo i loro ultimi giri e il tempo rimasto a disposizione per allontanarsi dalle sabbie mobili è sempre meno.