La Primavera bianconera in casa dell’Inter

A riposo l’Under 17, che entrerà nei quarti di finale il 28 maggio, saranno quattro le formazioni giovanili del Cesena impegnate in gare di campionato, tutte in campo domani. L’Under 16, forte del 4-1 ottenuto all’andata in trasferta, riceve la Pro Vercelli mentre l’Under 15 fa visita alla Virtus Francavilla. Sempre fuori casa gioca l’Under 18 che affronta la capolista Roma. Ecco il programma completo. La Primavera sarà di scena in casa dell’Inter alle 11 presso il Konami Training Centre di Milano. Mentre l’Under 18 farà visita alla Roma: appuntamento alle 16 al campo sportivo ’Agostino Di Bartolomei’ di Trigoria.

Giocherà in casa invece l’Under 16 che aspetta la Pro Vercelli per il ritorno dei quarti di finale: si gioca alle 11 al centro sportivo ’Romagna Centro 2’ di Martorano. Infine l’Under che sarà impegnata sul campo della Virtus Francavilla per l’andata dei quarti di finale: appuntamento alle 11 allo stadio ’Nuovoarredo Arena’ di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi.