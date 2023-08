La priorità ora è sfoltire la rosa

Nell’agenda del direttore dell’area sportiva del Cavalluccio Fabio Artico ci sono almeno due uscite da formalizzare prima di Ferragosto.

Dopo di che sarà il momento di dare il via alle ultime operazioni in entrata, a partire da quella che dovrà portare Nicola Mosti a vestire i colori bianconeri in riva al Savio.

Per il fantasista di scuola Juventus in effetti c’è già l’accordo raggiunto con il Modena (si parla di un prestito) e anche il giocatore ha dato il suo assenso, respingendo di fatto la corte dell’Entella che pure si era mosso per lui.

In ogni caso Fabio Artico lo sta ripetendo da giorni: non ci sarà nessuna nuova entrata nella rosa a disposizione di mister Toscano se prima non si sfoltisce il gruppo.

A tal proposito, qualcosa si muove per Riccardo Chiarello: si parla di Vicenza o Avellino, poi si attende l’affondo del Foggia per Ivan Kontek. Sembra invece raffreddato l’interesse dell’Ancona per Alessandro Albertini. Nicolò Bianchi, Giovanni Nannelli, Marco Calderoni e Andrea Coccolo sono gli altri esuberi da piazzare.

Andrea Baraghini