La ’Renato Serra’ è salva

L’impegno, i sacrifici e il talento pagano. Ha tutte le ragioni per esultare la ‘Renato Serra’, formazione di ginnastica artistica femmine che sabato ad Ancona ha conquistato la permanenza nel campionato di serie A1 al termine di una giornata da applausi, arrivata al culmine di un crescendo che ha caratterizzato il gruppo costretto a fare i conti da inizio stagione col forfait di una delle più talentuose atlete dell’organico: Elisa Agosti, astro nascente che ha peraltro legittime aspirazioni di primissimo piano riguardo al futuro.

A fare la differenza è stata così l’altra stella di casa cesenate, Chiara Barzasi, supportata anche dal gruppo di giovanissime (classe 2010) atlete cresciute in fretta nel vivaio. Così, dopo un avvio del campionato in salita, nelle Marche è arrivato l’exploit che serviva per mantenere la categoria: la squadra partiva dall’11° posto, che significava retrocessione, ma grazie alla quinta piazza conquistata e al fatto che la peggior prova può essere esclusa dal conteggio, la graduatoria è stata rivoluzionata e le cesenati si sono trovate all’ottavo posto, salve e ad appena un punto di distacco dall’accesso alle Final Six, traguardo che avrebbe ampiamente potuto essere agguantato già nell’anno del debutto in categoria se l’organico fosse stato solo al completo. A maggior ragione però, aver conquistato la salvezza in queste condizioni vale come e forse anche più di una vittoria. Alle Final Six ha avuto invece accesso la squadra maschile del Gymanstic Romagna Team, reduce da una buona prova valsa il quarto posto a un soffio dal terzo, ma che ha visto i cesenati doversi accontentare del quinto posto in classifica, perdendo il quarto che avevano detenuto fino alla viglia. Peccato, perché quella singola posizione avrebbe dato maggiori vantaggi strategici nella prima giornata di gare, in programma nel fine settimana del 27 e 28 maggio a Napoli, perché avrebbe consentito di scegliere gli atleti da assegnare a ogni esercizio conoscendo già le decisioni di un club avversario.

La formula prevede infatti che la prima classificata e la migliore seconda dei due gironcini da tre, accedono alla finale, che dunque vale già una medaglia di bronzo, quella messa al collo lo scorso anno (quando peraltro della squadra faceva parte anche il campione olimpico russo Artur Dalaloyan). Ripetersi non sarà affatto facile, ma il gruppo, anche in questo caso nei mesi scorsi duramente colpito dagli infortuni, è tornato al completo e ha davanti tre settimane di allenamenti per ritrovare il meglio della condizione.

Luca Ravaglia