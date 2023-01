La Sammaurese gioca d’anticipo

In vista del turno infrasettimanale del prossimo mercoledì, la Sammaurese ha ’anticipato i tempi’ scendendo in campo oggi contro la Bagnolese alle 14.30.

Gli emiliani sono alla ricerca di punti per lasciare la scomoda posizione di penultima in classifica e per rimediare in fretta a un girone di ritorno che per la squadra allenata da Gallicchio è iniziato male viste le due sconfitte subite. Il contesto dunque lascia pensare che i rossoblù che oggi faranno visita alla Sammaurese di mister Martini (nella foto), non si butteranno scriteriatamente in avanti, ma saranno comunque obbligati a far di tutto per cercare i tre punti.

Quello che manca in modo evidente alla Bagnolese è l’equilibrio e la differenza reti che mostra un allarmante -17 spiega come siano molti, troppi, i gol incassati, soprattutto in rapporto ai pochi segnati.

Gallicchio non potrà utilizzare lo squalificato Davide Calabretti, ma potrà contare su un nuovo difensore, Giacomo Savino, classe 2003, che è arrivato da pochi giorni e oggi potrebbe già scendere in campo.

Si inizia dunque alle 14.30 al ’Macrelli’ di San Mauro pascoli. Dirigerà Angelo Davide Lotito di Cremona.

Roberto Daltri