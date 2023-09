La Sidermec Fratelli Vitali esulta ancora

Seconda vittoria stagionale del team ciclistico Sidermec F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo. Al via 111 atleti juniores, per la corsa Modena Pavullo di 100 km con prima parte pianeggiante mentre gli ultimi 17 km in salita, sicuramente impegnativi per la categoria. A circa 10km dalla vetta si avvantaggiano in 4 (Fraticelli, Pedrelli, Quintavalla e Clerici) mentre alle spalle si crea un gruppetto di 10 inseguitori con un distacco di 15-20 secondi: sull’ultimo strappo, a 250 metri dall’arrivo, Fraticelli, marchigiano della Sidermec Vitali, piazza l’attacco decisivo riuscendo a togliersi da ruota i compagni di fuga. Solo Quintavalla cerca una disperata rimonta ma è Fraticelli a tagliare il traguardo a braccia alzate e lasciando partire un urlo liberarorio per questa prima affermazione stagionale dopo innumerevoli piazzamenti.

e. p.