La Skate School Cesena protagonista al debutto del campionato regionale

Domenica 2 aprile si è svolto a Cesena, nella cornice del Jurassic Skatepark in zona Parco Ippodromo la prima tappa del campionato regionale di skateboard organizzato in collaborazione da Skate School Cesena e Fisr (federazione Italiana sport rotellistici). Alla tappa hanno partecipato 60 atleti e atlete dagli 8 ai 40 anni. La competizione che si è svolta durante l’intera giornata ha visto sul podio anche diversi talenti affiliati alla scuola cesenate. Ecco i risultati per categorie. Under 14 femminile: Gaia Urbinati, Federica De Crescenzo e Silvia Ganzerla; Under 14 maschile: Joan Gregori, Gabriele Meini e Leonardo Carnovale; Over 14 femminile: Asia Lanzi, Giorgia Meini e Margherita Giuliani; Over 14 maschile: Andres Martin, Maicol Fantini e Samuele Guidi. L’intera giornata è stata dettata dalla sana competizione e allo spirito d’amicizia e ha visto la partecipazione di atleti e famiglie provenienti da tutta la regione che hanno condiviso lo spettacolo che questo sport regala.