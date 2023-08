La solidarietà va di corsa

La dodicesima edizione della Maratona Alzheimer si svolgerà domenica 10 settembre e a un mese esatto da questo evento sportivo-solidale fervono i preparativi degli organizzatori.

Per la parte competitiva, la Mezza Maratona, abbinata al quinto Memorial Azeglio Vicini, in collaborazione con il Panathlon Club Cesena, ha già registrato 400 partecipanti e anche la Marcia Alzheimer per i Diritti delle persone che vivono con una demenza, con le varie distanze di 16 km (Grande Marcia), 8 km (Piccola Marcia), 2 km (Mini Marcia) conta già centinaia di iscritti online.

Da pochi giorni sono attivi anche i punti di iscrizione territoriali dove è possibile ritirare la t-shirt ufficiale e il pettorale: a Cesena presso Living Sport e il negozio Wall Street a Cesenatico.

Questi numeri confermano l’attesa di un evento unico, non solo per le città di Cesena e Cesenatico, ma per tutto il contesto italiano nel quale runner e camminatori sono protagonisti di un impegno solidale concreto attraverso il dono per la cura, la ricerca e i diritti delle persone con l’Alzheimer.

Sarà un’intera settimana dedicata alla sensibilizzazione della malattia con momenti significativi di confronto sui temi delle demenze a partire da lunedì 4 settembre dove, alla Colonia Agip, saranno presentati il progetto ’Vacanza Inclusiva’ e il progetto di prossima realizzazione del primo Giardino Terapeutico in un parco urbano. Martedì 5 settembre la Colonia Agip sarà invece impegnata per il II Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer dal titolo ’Fragilità che aiuta la fragilità’ che vede coinvolte associazioni e professionisti del settore.

Per tutta la settimana, dal 4 all’11 settembre a Cesenatico si svolgerà una vacanza inclusiva dedicata a persone con demenza e alle loro famiglie, che in queste condizioni spesso devono abbandonare l’idea di vacanza, mentre accompagnati da professionisti e volontari potranno vivere qualche giorno in relax.

A partire da sabato 9 settembre il Village al Parco di Levante di Cesenatico sarà operativo per iscrizioni e ritiro pettorali e accoglierà al mattino la ’Dog Walking’ e nel pomeriggio due iniziative per bambini: Kids Run e Maratonda.

Sono invece già attivi i Runner Solidali che singolarmente o in piccoli gruppi si sono impegnati in raccolte fondi persona li destinate alla Ricerca Alzheimer, che abbinano a una sfida sportiva il coinvolgimento dei propri contatti a sostegno della buona causa.

L’evento promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, è realizzato con il coordinamento dell’Asd Maratona Alzheimer insieme ad associazioni sportive e di volontariato locali.