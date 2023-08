La squadra di mister Conte roda il motore in vista del debutto nel nuovo torneo di B

Il Cesena femminile si appresta a inizare il nuovo campionato di serie B alla guida del tecnico Alain Conte. Conte, romagnolo doc, in passato ha guidato la San Marino Academy dalla serie C alla serie A ottenendo una storica doppia promozione e due stagioni fa si è aggiudicato la panchina d’argento come miglior allenatore della serie B.

Sabato 19 agosto, la prima uscita stagionale è stata in occasione del test col Sassuolo, conclusosi 2-0 per le emiliane. "Abbiamo giocato un buon calcio - ha commentato Conte -, si è provato quello che abbiamo visto in allenamento. Non eravamo a pieno organico perché qualcuno è ancora in fase di recupero, ma chi ha giocato, ha disputato una grande partita".