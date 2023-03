"La squadra ha offerto una prestazione super"

Data la squalifica di Domenico Toscano tocca al suo vice Michele Napoli (foto) commentare una prestazione brillante e concreta che rimette il Cesena in piena corsa almeno per quanto riguarda il secondo posto e forse non solo: "Voglio partire facendo i complimenti alla squadra che ha fatto la partita perfetta; ai ragazzi avevamo chiesto questo, partita mai in discussione siamo stati determinati direi perfetti non ricordo una occasione dell’ Entella in tutta la partita".

Una vera metamorfosi quella capiata al Cesena, Michele Napoli prova a spiegarla così: "Anche nelle ultime settimane quando non siamo stati brillanti non è mai mancato l’impegno. Noi sappiamo come lavorano questi ragazzi, poi capitano anche partite nelle quali non riesci ad essere al massimo, poi forse non tutti lo danno ma solo perché abbiamo problemi con quattro o cinque dei ragazzi che si portano dietro degli acciacchi che li frenano e non li fanno rendere al meglio".

Ma sopratutto il primo collaboratore di Domenico Toscano ci tiene a sottolineare un fatto: "Dispiace sentire dire che la squadra dopo la sconfitta con la Reggiana ha mollato e che non ci crede piu: non è assolutamente così! Noi ci siamo e ci proviamo fino in fondo, questo è sicuro". E infatti poi Napoli prova a disegnare quello che dovrebbe essere il percorso del Cesena nell’ultima parte del campionato: "Dobbiamo provare ad arrivare il più avanti possibile in classifica, poi alla fine vedremo dove ci troveremo e faremo i conti ma quello che è certo è che fino alla fine proveremo a fare il massimo". Infine Napoli parla di un giocatore in particolare, di Giuseppe Prestia: "Giuseppe non stava benissimo ma ha stretto i denti perché lui per noi è imprescindibile".

Fra i grandi protagonisti di una gara praticamente perfetta c’è anche Alessio Brambilla: "Sono contento per il gol, il primo in campionato dopo quello in coppa segnato a Rimini. E’ curioso il fatto che io calcio col destro e questa sera ho segnato col sinistro mentre con la Reggiana col destro ci sono andato vicino".

Sempre più al centro della difesa e a dire il vero di tutto quello che il Cesena produce, Giuseppe Prestia parla così della sua condizione: "Mi sto portando dietro un problema da qualche tempo, ma penso che già da giovedì starò meglio". Il difensore palermitano parla così della gara: "Quella di stasera è la strada giusta, non lo è quella di Gubbio, o delle ultime giornate ma siamo un gruppo solido, coeso, il nostro credo è il lavoro della settimana perché siamo convinti che lavorando bene in allenamento poi abbiamo dei vantaggi la domenica. Adesso ci aspettano sei partite nervose dove conterà molto la testa ma noi ci siamo".

Roberto Daltri