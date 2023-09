La squadra trovi una sua personalità ben precisa

In cerca di una personalità precisa e rimarcata e di continuità di prestazione, oltre del risultato pieno, ecco a cosa deve mirare il Cesena a Fermo in un campo terribile dove non ha mai vinto e dove un anno fa ha rimediato la sconfitta esterna più sconcertante della stagione.

Il Cesena sta crescendo, alterna momenti di pausa e di basso ritmo a impennate importanti a testimonianza di come le potenzialità per essere protagonisti assoluti in un torneo più competitivo di quello scorso ci siano. Quello che poteva mancare, dopo un mercato travagliato e difficile, lo sta offrendo come scelte un settore giovanile che sta portando qualità, rapidità e freschezza. D’altra parte i rinforzi dal vivaio fanno parte della storia vincente del Cesena. E’ in difesa che la coperta è davvero corta ma anche qui i giovani sono desiderosi di provarci; per il resto ci sono alternative che un anno fa mancavano come varietà di caratteristiche.

Tocca a Toscano sapere miscelare, azzeccare gli uomini e i momenti giusti. Con i giovani ha già dimostrato di sapersi muovere e non stona quello che ripete spesso: "Per me non esistono i giovani, esistono i giocatori bravi e quelli meno, se uno vale gioca".

Per le prossime tre gare mancherà Ogunseye ed è un peccato: in C il suo strapotere fisico, la sua prepotenza agonistica e generosità fanno la differenza, ma le alternative sono varie e interessanti. Toscano il materiale lo ha, l’esperienza pure, deve incidere ancora più della scorsa stagione con fantasia, sagacia e coraggio.

re.ce.