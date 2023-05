"La storia di Fultz utile ai giovani"

La passione per il movimento cestistico, così viva in provincia, si consolida anche grazie alla conoscenza della storia dei campioni che hanno reso grande il basket. Alla vita dello statunitense John Fultz, leggenda del basket italiano morto il 23 gennaio scorso a 75 anni, è dedicato il film di Guido Pasi ’Dear Cochise’ che verrà proiettato lunedì alle 21 al cinema Eliseo (ingresso a 6,50 euro). Nel 1971-72 fu il miglior marcatore del campionato italiano, segnando 655 punti con la Norda Bologna.

Alla iniziativa aderisce la polisportiva Nuova Virtus Cesena, in cui opera e Mara Fullin, ex cestista , allenatrice e cofondatrice e vicepresidente dell’associazione no profit Liba (Legends international basketball association). "Ho parlato con Pierluigi Marzorati, la storica bandiera della pallacanestro Cantù, che appoggia l’iniziativa – afferma Mara Fullin –: Fultz è stato un grande campione. È bene che i giovani conoscano le gesta sportive di personaggi leggendari come lui. Il film ’Dear Cochise’ ha un grande valore documentario e ci stiamo prodigando per fare in modo che la proiezione abbia il massimo seguito possibile".